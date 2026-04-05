Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’ndan şampiyonluk yarışı sözleri!
Giriş Tarihi: 5.04.2026 22:48 Son Güncelleme: 5.04.2026 23:16

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş maçından sonra konuştu.

  • ABONE OL

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 90+11'de mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Çok önemli bir maçtı. Önemini biliyorduk. Maça çok iyi başladık. Ben de dahil çok fırsat kaçırdık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son dakikada bulmamız bizi ve taraftarımızı strese soktu. Çok iyi bir galibiyet aldık" dedi.

Şampiyonluk yarışına dair soruya Kerem Aktürkoğlu, "Maç maç bakacağız. Puan farkına değil kendi futbolumuza, galibiyetlerimize odaklanacağız. Bekleyeceğiz, maalesef her şey bizim elimizde değil. Başaracak bir takıma sahibiz. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız" cevabını verdi.

Kaçan pozisyonlarla ilgili Kerem Aktürkoğlu, "Bu maçlar biraz stresli oluyor. Maç başında golü atsaydık çok daha farklı olurdu bizim için. Atamadıkça bizde ve taraftarımızda stres oluyor. Profesyoneliz, stresi kaldırmamız lazım. Ben de rahat atmam gereken bir golü atamadım. Hem biz hem taraftarlarımız bir daha bu stresi yaşamayız" sözlerini dile getirdi.

İlk 11'de başlamamasına dair soruya Kerem Aktürkoğlu, "Hocamızın tercihiydi ilk 11'de olmamam ama benim yerime oynayan arkadaşım da çok iyi mücadele etti" cevabını verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz