Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu’ndan şampiyonluk yarışı sözleri!

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 90+11'de mağlup eden Fenerbahçe'de galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "Çok önemli bir maçtı. Önemini biliyorduk. Maça çok iyi başladık. Ben de dahil çok fırsat kaçırdık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son dakikada bulmamız bizi ve taraftarımızı strese soktu. Çok iyi bir galibiyet aldık" dedi.

Şampiyonluk yarışına dair soruya Kerem Aktürkoğlu, "Maç maç bakacağız. Puan farkına değil kendi futbolumuza, galibiyetlerimize odaklanacağız. Bekleyeceğiz, maalesef her şey bizim elimizde değil. Başaracak bir takıma sahibiz. Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Taraftarımız muhteşem. Onlara hasret kaldıkları şampiyonluğu inşallah kazandırırız" cevabını verdi.