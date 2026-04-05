Gaziantep’te kardeş payı

Orta sırayı ilgilendiren müsabakada Gaziantep FK, sahasında Alanyaspor ile yenişemedi: 1-1. Lima'nın asistinde İbrahimKaya, 42. dakikada Akdeniz kulübünüöne geçirdi. Soyunma odasına gidilirken Gaziantep ikinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koydu. 63'te Kacper Kozlowskiskora dengeyi getirdi. Son yarım saatte iki takım da galibiyet golü için rakibini ablukaya aldı ancak kalecilerin başarılı performansı sonucu belirledi. Paylaşılan puanların ardından Gaziantep FK 34, Alanyaspor ise 32 puana yükseldi.