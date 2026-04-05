Göztepe hayata döndü

Hafta içi erteleme karşılaşmasında Galatasaray'ı ağırlayacak Göztepe, dün deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. 39'da kazanılanpenaltıda Miroshi'ninvuruşuyla öne geçenİzmir ekibi, 68'dede Bokele ile yinebeyaz noktadan farkıaçtı. Ligde ilk 5'in Avrupa'ya gideceği periyotta Göztepe, puanını 46 yaparak 5'inci basamağa yükseldi. Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in bu sezon ikinci döneminde ligde 4 müsabakada kazanamadı ve toplamda galibiyet özlemi 8'e çıktı.
BOKELE CEZALI!
Göztepe'de Bokele, G.Birliği karşısında sarı kart gördü ve G.Saray maçında cezalı duruma düştü. Talimata göre; ertelenen müsabakaya, oynanması gereken tarihte katılmaya hakkı olan futbolcu, cezalı veya idari tedbirliyse katılamaz.