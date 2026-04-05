Günay Güvenç’ten çok sert sözler

G.Saray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç, karşılaşma sonrası olay açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda şampiyon olacaklarını vurgulayan 34 yaşındaki file bekçisi, şu ifadeleri kullandı: "Kalecimiz Uğurcan'a ve ailesine yapılanları, bumilli duyguları yoğun yaşadığımız bir haftadave Uğurcan'ın performansı ortadayken kınıyorum. Biz bunları unutmayacağız! Maçtan sonra iki tane Trabzonspor gencinin çıkıp ben dahil olmak üzere futbolcularımıza ana avrat küfür etmesine izin veremiyorum. Belki de dördüncüşampiyonluğumuz, bu ülkeye ağır gelir amabiz üst üste dördüncü kez şampiyon olacağız!" Bu sözler özellikle Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarların tepkisine neden oldu.