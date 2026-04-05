Giriş Tarihi: 5.04.2026

Günay Güvenç’ten çok sert sözler

G.Saray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç, karşılaşma sonrası olay açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda şampiyon olacaklarını vurgulayan 34 yaşındaki file bekçisi, şu ifadeleri kullandı: "Kalecimiz Uğurcan'a ve ailesine yapılanları, bu milli duyguları yoğun yaşadığımız bir haftada ve Uğurcan'ın performansı ortadayken kınıyorum. Biz bunları unutmayacağız! Maçtan sonra iki tane Trabzonspor gencinin çıkıp ben dahil olmak üzere futbolcularımıza ana avrat küfür etmesine izin veremiyorum. Belki de dördüncü şampiyonluğumuz, bu ülkeye ağır gelir ama biz üst üste dördüncü kez şampiyon olacağız!" Bu sözler özellikle Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarların tepkisine neden oldu.

