Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa’da kaleden kaleye gol!
Giriş Tarihi: 5.04.2026

Lacivert-beyazlıların file bekçisi Gianniotis, 79.9 metreden yaptığı vuruşla Kayserispor ağlarını havalandırdı. Bu gol tarihe geçti

Alt sıradan yukarıya tırmanmak isteyen Kasımpaşa, sahasında düşme potasından kurtulmaya çalışan Kayserispor'u 2-0 yendi. Son 3 haftada ikinci galibiyetini alan İstanbul temsilcisi, 11'de Benedyczak'ın golüyle üstünlüğü buldu. Devre bu skorla sona ererken Kayseri beraberlik için saldırdı ancak sonuç alamadı. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde Kasımpaşa file bekçisi Andreas Gianniotis tarihi bir gole imza attı. Topu kalesinden rakip yarı sahaya yönlendiren Yunan eldiven, 79.9 metreden meslektaşı Bilal'i avladı. 90'da Paşa'da Cafu kırmızı kart gördü. Puanını 27 yapan Kasımpaşa nefeslenirken Kayserispor ateş hattında kaldı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz