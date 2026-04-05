Kasımpaşa’da kaleden kaleye gol!

Lacivert-beyazlıların file bekçisi Gianniotis, 79.9 metreden yaptığı vuruşla Kayserispor ağlarını havalandırdı. Bu gol tarihe geçti
Alt sıradan yukarıya tırmanmak isteyen Kasımpaşa, sahasında düşme potasından kurtulmaya çalışan Kayserispor'u 2-0 yendi. Son 3 haftada ikinci galibiyetini alan İstanbul temsilcisi, 11'de Benedyczak'ın golüyle üstünlüğü buldu. Devre bu skorla sona ererken Kayseri beraberlik için saldırdı ancak sonuç alamadı. Dakikalar 66'yı gösterdiğindeKasımpaşa file bekçisiAndreas Gianniotis tarihi bir goleimza attı. Topu kalesinden rakipyarı sahaya yönlendiren Yunaneldiven, 79.9 metreden meslektaşıBilal'i avladı. 90'da Paşa'da Cafu kırmızı kart gördü. Puanını 27 yapan Kasımpaşa nefeslenirken Kayserispor ateş hattında kaldı.