Kerem Aktürkoğlu'ndan Süper Lig'de 5. gol!
Giriş Tarihi: 5.04.2026 23:39

Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de bu sezon 5. kez rakip fileleri havalandırdı.

İHA
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu, yedek başladığı derbide gol sevinci yaşadı. Mücadelenin 62. dakikasında oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, 90+11. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Fenerbahçe'de ilk sezonunu yaşayan Kerem, ligde 5. gol sevincini yaşadı.

Kerem, derbide 62. dakikada Musaba'nın yerine dahil oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Turkcell Süper Kupa'da da 1 golü bulunuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerem Aktürkoğlu'ndan Süper Lig'de 5. gol!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz