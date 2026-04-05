‘Mezara götürmeyeceğiz’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-G.Saray maçı öncesi konuştu. Babasının mezarını ziyarete geldiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, Milli Takım ile ilgili prim tartışmalarına noktayı koydu: "Para bu günler için lazım. Çocukları biraz motive edebildiysek ne mutlu bize. Parayı mezaragötürmeyeceğiz. Biz kendi sermayemizdençocuklara veriyoruz. Dünya şampiyonu olun dedim; belki de hayal edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşacaksınız dedim. İnsanlar altında bir şeyler arıyor ama ben hiç dinlemiyorum. Çok değerli federasyon başkanları, Türk futboluna hizmet etti. Trabzonlu olarak ayırmanın davası yok; bu, milli bir dava. Türk İslam alemini temsil ediyoruz. 20'ye yakın ülke federasyon başkanı beni aradı. 'BizTürkiye'nin başarısını istiyoruz,gurur duyacağız' dediler. Kupayı alır geliriz inşallah."
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını Papara Park'ta izleyenler arasında yer aldı. Bordo-mavili taraftarlarla da bol bol fotoğraf çektirdi.