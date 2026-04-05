Rıdvan Yılmaz: Ağır konuşmak istemiyorum!

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 90+11'de penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Penaltı kararına tepki gösteren Rıdvan Yılmaz, "Maç hakkında konuşmak istiyoruz ama maçın sonunda çıkan, ağır konuşmak istemiyorum, facia bir karar. Agbadou dışarıda dokundu, hakem penaltı verdi, VAR karışmadı. VAR niye müdahil olmadı çok merak ediyoruz. Agbadou aynı şekilde söyledi" ifadelerini kullandı.
Rıdvan Yılmaz son olarak şu sözleri dile getirdi:
"Bu tip pozisyonlar ligimizi kötü gösteriyor. Bu kararı doğru bulmuyorum. Lig açısından, bizim açımızdan, Türkiye açısından bu tip kararlarda daha dikkatli olunmalı. Bu karardan ötürü mağlup olduğumuz için çok üzgünüz."