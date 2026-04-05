Şampiyonluk dansı!

Sahasında lider G.Saray'ı mağlup eden Trabzonspor, maç fazlasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Cimbom, ilk yarıda rakibinin baskılı futboluna cevap veremedi. Bordo-mavililer, Onuachu ile öne geçerken önemli fırsatları harcadı. İkinci yarının başında Singo oyuna dengeyi getirdi. Son sözü ise Nwaiwu söyledi. 161 hafta sonra 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzon, yarıştaki iddiasını ortaya koydu
ONUACHU'DAN SİFTAH
Krallık yarışında ilk sırada bulunan Paul Onuachu, 22. golüne ulaştı. Nijeryalı yıldız, Galatasaray karşısında ikinci maçına çıkarken sarı-kırmızılılara karşı ilk golünü buldu. Onuachu, Türkiye Kupası'nda da 3 kez fileleri havalandırdı.
GÖZTEPE'YE DE KAYBEDEBİLİRLER
Onuachu, ligin kalan bölümünde kendilerini zorlu mücadeleler beklediğini söyledi. Nijeryalı futbolcu, "Maç maç bakacağız. Hepsini kazanmak istiyoruz. Göztepe güçlü bir rakip, Galatasaray, İzmir'de puan kaybedebilir" dedi.
'DAHA İLERİ GİDECEĞİZ'
İkinci golün sahibi Nwaiwu, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Bu sezon üçüncü kez ağları sarsan Nijeryalı stoper, "Çok çalışmaya devam edersek ve inancımızı korursak daha ileriye gidebiliriz" diye konuştu.
882 GÜNLÜK HASRET BİTTİ
Üç büyükler karşısında son galibiyetini 4 Kasım 2023'te F.Bahçe'yi 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, 882 gün sonra bu karşılaşmalardaki galibiyet hasretini dindirdi. Bordo-mavililer; bu süreçte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında çıktığı 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgi ile sahadan ayrılmıştı.
YÜKSEKTEN UÇUYOR!
Trabzonspor, 2025-26 sezonunda 17. kafa golünü attı ve bu alanda açık ara liderliğini sürdürdü. Bordo-mavilileri 9 golle Başakşehir ve 8 golle Beşiktaş takip ediyor. Onuachu, tek başına Başakşehir'in bulduğu kafa golü sayısına ulaştı.
Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren Paul Onuachu, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti.
1 Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde G.Saray'a karşı ilk galibiyetini aldı (1G, 6M, 1B).