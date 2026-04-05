Samsun’da 4 gol var kazanan yok!

Giriş Tarihi: 5.04.2026 16:42

Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, sahasında konuk ettiği Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibinde Olivier Ntcham, uzatma dakikalarında penaltıyı atamazken, penaltıya neden olan Adama Nagalo çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.

Trendyol Süper Lig 28.hafta maçında Samsunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Karadeniz ekibinin gollerini 42 ve 72.dakikalarda Carlo Holse atarken; konuk ekibin gollerini 23. dakikada penaltıdan Enis Bardhi ve 79. dakikada Blaz Kramer kaydetti.

Samsunspor'da 90+3. dakikada Olivier Ntcham penaltıyı kaçırırken, penaltıya neden olan Adama Nagalo ise ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Samsunspor 36, Konyaspor ise 31 puana yükseldi.

Ligde bir maç eksiği bulunan Samsunspor, erteleme maçında Rizespor'a konuk olacak. Karadeniz ekibi, daha sonra ligde Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

