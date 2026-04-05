Sen yoksan her şey eksik

G.Saray, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'i mumla arıyor. Aslan, Nijeryalı dünya yıldızının bu sezon forma giyemediği 11 maçın 6'sında sahadan puan kaybıyla ayrıldı. 26 yaşındaki forvetin olmaması Trabzon deplasmanında bir kez daha hissedildi
Liverpool rövanşında kolu kırılan Victor Osimhen'in yokluğu, Galatasaray'a büyük sıkıntı yaratıyor. Sarı-kırmızılı takımın 15 gol-5 asistle skor yükünü sırtlayan 26 yaşındaki forvetin, sahada olmaması bir kez daha hissedildi. Sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Kupası'nda bulunduğu için 11'inci maçını kaçıran deneyimli yıldızın oynayamadığı maçlar, Aslan için kâbusa dönüyor. Osimhen'siz Okan Buruk'un takımı, 6'sında kayıp yaşadı. Osimhen'in olmadığı müsabakalarda G.Saray; ligde Eyüp, Konya, G.Birliği ve Kasımpaşa'yı devirdi. G.Antep FK ile berabere kaldı ve Konya ile Trabzon deplasmanında yenildi. Avrupa'da ise Frankfurt ve Gilloise sınavlarını kaybederken Süper Kupa'da Trabzonspor'u devirip finalde F.Bahçe'ye boyun eğdi.
HERKESİ ÇOK KIZDIRDI
Osimhen'in yerine Trabzon'da 90 dakika forma giyen İcardi, taraftarları çileden çıkardı. Sadece 2 şut atabilen Tangocu, isabet bulamadı. Özellikle 81'de Yunus'un çektiği şutta sekip boşta kalan topa hareketlenmemesi, Yunus'u çok kızdırdı. Sarı-kırmızılı futbolseverler de sosyal medyadan Arjantinli forvete öfke kusup "Galatasaray'daki misyonunu tamamladı" yorumunu yaptı.