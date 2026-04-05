Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe maçı açıklaması! ‘Hazırız’

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Milli araya değinen Sergen Yalçın, "Bu ara, normal bir ara gibi değildi. Uzun sürdü biraz. Oyuncularımız perşembe cuma döndüler, 2-3 gün çalıştık. Oyuncular buna alışık, milli takıma gidip geliyor lige dönüyorlar. Oyuncular problem yaşamayacaktır" dedi.

Rakibe göre plan belirlediklerinin altını çizen Sergen Yalçın, "Derbiyle başlamak önemli. Derbileri oynaması zordur her zaman. İyi hazırlandık. Rakibe göre plan belirledik. Daha kazanmaya yönelik bir oyun planı belirledik. Kolay olmayacak. Zor maç. Beşiktaş olarak hazırız" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın son olarak, "Bireysel yetenekler çok ön plana çıkabilir. Çünkü ekstra iş yapan oyuncular derbide sonucu değiştirebilir. Biz takım oyununa önem veriyoruz, daha çok... Bireysel olarak da işi çevirebilecek oyuncularımız var. Nasıl gelişir, oyun başladıktan sonra göreceğiz. Biz Beşiktaş olarak derbiye hazırız" açıklamasını yaptı.