Son dakika haberi: Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 90+11’de mağlup etti! Gol penaltıdan geldi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti. Dev karşılaşma Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynandı.
Fenerbahçe – Beşiktaş karşılaşmasında Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi.
Dev müsabakada VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da ise Çağlar Uyarcan görev aldı.
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 90+11'de penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 63'e yükseltti. Beşiktaş ise 52 puanda kaldı.
Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-0
Gol: 90+11' Kerem Aktürkoğlu (P)
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Asensio'nun pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Nene, rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda yerden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
10. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda Ederson topu çıkardı. Dönen top Cerny'de kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.
25. dakikada Semedo'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun sağ çaprazdan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Ersin kornere tokatlamayı başardı.
40. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Cerny, ceza sahası önüne hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
56. dakikada Talisca'nın pasında Guendouzi'nin yayın hemen gerisinden vuruşunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı sağdan kornere çeldi.
56. dakikada paslaşarak kullandıkları korner sonrası Guendouzi'nin ortasında Gökhan'ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu.
57. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol iptal edildi.
60. dakikada Gökhan Sazdağı'nın pasında Agbadou topu ayağının altından kaçırınca Sidiki Cherif, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cherif'in vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
73. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda top kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.
74. dakikada savunma arkasına atılan pasta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine girip kaleci Ersin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda Ersin, gole izin vermedi. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
85. dakikada Kerem'in pasında Sidiki Cherif'in vuruşunda kaleci Ersin'in müdahalesi sonrası top kalenin üzerinden kornere gitti.
90+6. dakikada defansın arkasına sarkan Nene, rakip cezası içerisinde Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
90+11. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh.
TEDESCO'DAN 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK maçında ilk 11'de değerlendirdiği Levent Mercan, Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif'i yedek soyundurdu.
Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine kaptan Milan Skriniar, Nelson Semedo ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
Beşiktaş karşısında 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkan Tedesco, kalede Ederson Moraes'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante'yi kullanan 40 yaşındaki teknik adam, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Anthony Musaba'yı görevlendirdi. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'ya şans tanıdı.
SÜPER LİG'DE İLK KEZ 11 YABANCI TERCİHİ
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sahaya 11 yabancı futbolcuyla çıktı.
Sarı-lacivertliler, ilk defa Domenico Tedesco yönetiminde Süper Lig'de 11 yabancıyla sahada yer aldı.
SKRINIAR 1.5 AY SONRA SAHADA
Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, 1,5 ay sonra formasına kavuştu.
Bu sezon gösterdiği istikrarlı ve başarılı performansıyla beğeni toplayan yıldız oyuncu, 19 Şubat tarihinde Nottingham Forest ile oynanan müsabakada sakatlık yaşamıştı.
Sakatlığının ardından 7 resmi müsabakada oynayamayan Skriniar, Beşiktaş derbisiyle sahalara döndü.
LEVENT MERCAN KADRODA
Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, Beşiktaş maçı kadrosuna alındı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle derbi kadrosunda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak Levent, Domenico Tedesco'nun kararıyla kadroya alındı.
SEMEDO 4 MAÇ SONRA KADRODA
Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Nelson Semedo, 4 maç aranın ardından forma giydi.
Ligde Antalyaspor ile oynanan müsabakada yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Semedo, kupada Gaziantep FK ile ligde sırasıyla Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK müsabakalarını kaçırmıştı.
32 yaşındaki Portekizli oyuncu, 1 ayı aşkın sürenin ardından derbiyle formasına kavuştu.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde tek oyuncusundan faydalanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak hazır durumda olmayan Edson Alvarez, önemli maçta takımını yalnız bıraktı.
F.BAHÇE'DE 3 İSMİN İLK BEŞİKTAŞ DERBİSİ
Fenerbahçe'de 3 oyuncu, ilk kez Beşiktaş derbisinin heyecanını yaşadı.
Sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı.
Sidiki Cherif ve Mert Günok ise müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisine yoğun ilgi gösterdi.
Maçtan saatler öncesinde stat ve civarında toplanan sarı-lacivertliler, maç öncesinde takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.
Müsabaka başlamadan önce tribünde ışık gösterisi de yapıldı.
SERGEN YALÇIN KAZANAN 11'İ BOZMADI
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oynadıkları son Kasımpaşa maçının ilk 11'ini bozmadı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Chobani Stadı'nda oynanan derbiye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ile başladı.
Deneyimli teknik adam, ligde son olarak Kasımpaşa ile oynanan ve 2-1 kazanılan mücadelenin ilk 11'ini, Fenerbahçe karşısında da sahaya sürdü.
EMİRHAN TOPÇU 5 MAÇ SONRA KADRODA
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, 5 maç sonra kadroda kendine yer buldu.
Ligin 23. haftasında oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlanan Emirhan, Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta kadroya girememişti.
Süper Lig'e verilen milli arada takımla çalışmalara başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe derbisinde yedek soyundu.
5 OYUNCUNUN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de şans verdiği 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında ilk kez forma giydi.
Beşiktaş'ta devre arasında takıma dahil olan Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk defa sarı-lacivertlilere rakip oldu.
Yedek kulübesinde yer alan Devis Vasquez ve Jota Silva da şans bulmaları halinde Fenerbahçe derbisinin heyecanını tadacak.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Siyah-beyazlı taraftarlar, Chobani Stadı'nda oynanan derbide takımlarını yalnız bırakmadı.
Tüpraş Stadı'nda toplanan Beşiktaşlı 2 bin 100 taraftar, 45 otobüs ile Kadıköy'e geldi.
Taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.