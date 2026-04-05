Süper Lig’de kritik derbi! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenilmesiyle Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi daha da kritik bir hale geldi.
Liderle puan farkını eritmek isteyen sarı-lacivertliler, evindeki mücadeleye galibiyet parolasıyla çıkıyor. Büyük müsabaka karnesi iyi olan Domenico Tedesco'nun da kaderini çizeceği kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
FARKI AZALTMAK İSTİYOR
Öncelikli hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olsa da Süper Lig'de ikinciliği gözüne kestiren siyah-beyazlı takım, deplasmanda rakibini devirip taraftarını mutlu etmek istiyor. Planını hazırlayan Sergen Yalçın'ın ekibi, kazanıp galibiyet serisini 3'e çıkarmayı ve moral depolama arzusunda.
Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco, büyük maçlarda başarılı performans gösterdi. Beşiktaş deplasmanında 3-2 kazanıp, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan İtalyan hoca, Trabzonspor'u iki karşılaşmada da mağlup ederek 10 puan topladı.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksinde oynanacak.
FB BJK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Derbi heyecanını ekran başından takip etmek isteyen futbol tutkunları için adres değişmedi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki bu kritik mücadele, Süper Lig'in resmi yayıncısı olan beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş'ın başında ligde çıktığı son 16 karşılaşmada sadece 1 mağlubiyet yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, 10 galibiyet, 5 beraberlikle 35 puan topladı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte tek yenilgisini Galatasaray'dan aldı.
FENERBAHÇE'NIN KALAN LİG MAÇLARI:
Beşiktaş Kayserispor (d) Ç.Rizespor Galatasaray (d) Başakşehir Konyaspor (d) Eyüpspor
BEŞİKTAŞ'IN KALAN LİG MAÇLARI:
Fenerbahçe (d) Antalyaspor Samsunspor (d) Karagümrük Gaziantep FK (d) Trabzonspor Ç.Rizespor (d)
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe muhtemel XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca
Beşiktaş muhtemel XI: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh