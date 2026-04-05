Süper Lig’de kritik derbi! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco, büyük maçlarda başarılı performans gösterdi. Beşiktaş deplasmanında 3-2 kazanıp, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan İtalyan hoca, Trabzonspor'u iki karşılaşmada da mağlup ederek 10 puan topladı.