Tartışılan pozisyonlar

33. DAKİKA

Hakem Cihan Aydın, Trabzonsporlu Augusto'nun Galatasaraylı Torreira'ya faul yaptığı gerekçesiyle düdük çaldı. Bordomavili futbolcular, herhangi bir temas olmadığını belirterek uzun süre itiraz etti.

45. DAKİKA

Savic'in ceza sahası arkasına gönderdiği topla buluşan Onuachu, rakibini geçip Uğurcan'ı avladı ancak atılan gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

51. DAKİKA

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Wagner Pina'ya kenar çizgisinde yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Pozisyonun ardından VAR hakemi Erkan Engin, hakem Cihan Aydın'ı pozisyonu izlemesi için ekran başına davet etti. Aydın, pozisyonu izledi ve sarı kart kararında değişikliğe gitmedi.