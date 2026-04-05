Thorsten Fink: Ana hedefimiz Türkiye Kupası’nı kazanmak!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor karşısında iyi oynadıklarını dile getirdi.

Oyuncularının performansından memnun olduğunu aktaran Fink, "Her zaman kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Performans da önemlidir. Bu galibiyeti taraftarımıza hediye etmek istedik ama başaramadık. İlk kontratakta golü yedik. Bizim gösterdiğimiz performansa baktığımızda iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz. Son dakikada kaçırdığımız penaltıya baktığımızda şansız olduğumuzu söyleyebiliriz. Performansa baktığımızda taraftarımızın mutlu olması gerekiyor. Ntcham, son penaltıyı gole çevirmişti. O yüzden ona kullandırdık ama penaltı atışları konusuna mutlaka çözüm bulacağız." diye konuştu.