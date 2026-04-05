Var mısın yok musun!

Süper Lig’in son virajında tüm gözler Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine çevrildi. G.Saray'ın Trabzonspor'a yenilmesiyle bu maç daha kritik hâl aldı. Liderle puan farkını eritmek isteyen sarı-lacivertliler, evindeki mücadeleye galibiyet parolasıyla çıkıyor. Büyük müsabaka karnesi iyi olan Domenico Tedesco'nun da kaderini çizeceği kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Öncelikli hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olsa da Süper Lig'de ikinciliği gözüne kestiren siyah-beyazlı takım, Kadıköy'de rakibini devirip taraftarını mutlu etmek istiyor. Planını hazırlayan Sergen Yalçın'ın ekibi, kazanıp galibiyet serisini 3'e çıkarmayı ve moral depolamayı hedefliyor
1- Lige verilen milli ara sarı-lacivertliler için çok önemliydi. Bu süreçte sakatlıkları bulunan Skriniar, Semedo, Talisca iyileşti ve oynayabilecek duruma geldi. 2- Domenico Tedesco da arada tamamen Beşiktaş'a odaklandı. Tesislerde kamp kuran İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'deki ilk günlerinde olduğu gibi Samandıra'da kaldı. 3- Fenerbahçeli yöneticiler, sık sık soluğu tesislerde alarak takıma destek olmaya çalıştılar. Başkan Sadettin Saran,teknik heyetin yanısıra futbolcularla tek tekgörüştü. 4- Uzun süren şampiyonluk hasretine bu sezon son vermeyi isteyen Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesi kesenin ağzını iyice açtı. Beşiktaşgalibiyetinin primi 1.5milyon Euro olarak belirlendi. 5- Sarı-lacivertlilerde kaleyi Ederson koruyacak. Sağ bekte Semedo'nun antrenman eksiği var. Bu konuda Tedescokararını, karşılaşmaöncesi verecek. Sol bekte Archie Brown, stoperde ise Skriniar ve Oosterwolde görev yapacak. 6- Orta ikilinin Kante ve Guendouzi'den oluşturulması beklenirken Nene sağ kanatta, Kerem Aktürkoğlu sol kanatta, Talisca ileri uçta, hemen arkasında ise Asensio oynayacak. 7- Tedesco, çok formda olan Orkun Kökçü'ye Kante ile önlem alacak. Fransız yıldızdan, özellikle Orkun'a yakın oynayarak, formda rakibinin etkinliğini sıfırlaması istendi. 8- Taraftarlar da Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlandı. Tribünlerde koreografi yapılacağı, ayrıca Galatasaray maçı öncesinde olduğu gibi şarkılar eşliğinde ışıkşovla maç atmosferinin iyice yukarıya çekileceği belirtildi. 9- Tahliye kararı ile serbest kalan Mert Hakan Yandaş da uzun bir aradan sonra maç havası soluyacak. Yıldız futbolcunun takım arkadaşlarına tribünden destek vereceği belirtildi. 10- Sahadan çıkacak sonucun hem Tedesco hem de yönetim açısından belirleyici etkileri olacak. Olası birmağlubiyette hocanın geleceksezon da takımınbaşında kalması birazdaha zorlaşacak. Ayrıca kulüpte yeniden seçim gündemi oluşması ihtimali son derece yüksek.
Ogün ŞAHİNOĞLU / 10 MADDEDE BEŞİKTAŞ
1- Beşiktaş'ta milli arada 12 futbolcu takımda yoktu. Antrenmanlar azsayıda oyuncuyla geçerken bu nedenle altyapıdan destek alındı. 2- Siyah-beyazlılarda, söz konusu 12 isimden sakatlık şikâyeti gelmemesi teknik ekibi oldukça rahatlattı. Kartal,derbi öncesi milli takımlaragiden oyuncularındaproblem yaşamadı. 3- Emirhan Topçu ve El Bilal Toure bu süreçte takıma dönüş hazırlıklarını yaptı. Bir süredir sakatlığı bulunan iki isimden Emirhan, derbide oynayabilecek duruma yaklaştı. Fiziksel eksiklikleri bulunan Toure ise kadroya alınmadı. 4- Teknik direktör Sergen Yalçın, ideal 11'ini koruyor. Yalçın'ınsol stoper dışında herhangibir kararsızlığı bulunmuyordu. Sol stoperde de Djalo ile Uduokhai arasındaki tercihte Uduokhai bir adım önde duruyor. 5- Siyah-beyazlılarda orta saha hattı yine üçlü olacak. Ndidi, Asllani veOrkun birlikte görev yapacak. Hücum hattı ise Cernyve Olaitan'ın kanat, Oh'un santrforda görevlendirilmesiyle tamamlanacak. 6- Sergen Yalçın, dikkatli ve kontrollü bir oyun istiyor. Bu sezon ligdeki iki derbide (Fenerbahçe ve Trabzonspor) kırmızı kart gören ve sıkıntı çeken siyah-beyazlılarda, Yalçın'ın bu konuda takımı uyardığı aktarıldı. 7- Cerny milli arada Çekya'dan davet alsa da kabul etmedi. Önce ülkesineailesinin yanına gidenve burada sorunlarınıçözen tecrübeli isim, kafasını tamamen toparlamış ve hırslı bir şekilde İstanbul'a geri döndü. 8-Siyah-beyazlıların en büyük güvencesi Orkun Kökçü. Süper Lig'de oynadığı son 9 maçın 8'inde tabelaya etki eden ve formunun zirvesinde olan milli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyun lideri olacak. 9- Sergen Yalçın, son dönemde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe savunmasına karşı güçlü bir ön alan presi istiyor. Oh, Olaitanve Orkun hücum presinbaşaktörleri olacak. Güney Koreli Oh'un, rakip stoperleri sürekli gezdirerek takım arkadaşlarına alan açması isteniyor. 10- Başkan Serdal Adalı, derbi öncesi 3 günü Ümraniye'de geçirdi. Teknik ekibe ve takıma moral veren Adalı, galibiyet priminin ne kadar olacağının kararını ise kaptan Orkun ve arkadaşlarına bıraktı.
LİDERLER GÖREV BAŞINA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'nun takımın belkemiği olarak gördüğü Skriniar, sakatlığını atlattı ve bugün sahada olacak. Defansta eksikliği çok aranan Slovak stoperden rakibin önemli gol silahı Oh'a nefes aldırmamasını isteyen İtalyan hoca, hücum hattının lideri olan Asensio ile de görüştü. Bu sezon 13 gol, 14 asist kaydeden İspanyol yıldızdan sorumluluk almasını isteyen Tedesco, oyuncusunun hem atacağı goller hem de arkadaşlarına yaratacağı pozisyonlarla katkı yapacağına inanıyor.
F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, büyük maçlarda başarılı performans gösterdi. Beşiktaş deplasmanında 3-2 kazanıp, G.Saray ile sahasında 1-1 berabere kalan İtalyan hoca, Trabzonspor'u iki karşılaşmada da mağlup ederek 10 puan topladı.
KAPTAN DÜMENE GEÇECEK
Milli takımdan moralli dönen siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, derbide Beşiktaş'ın en büyük kozu olacak. Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta 6 kez ağları havalandırıp 4 asist yapan ve ligin en iyi orta sahası olarak görülen tecrübeli yıldız, Kadıköy'de dümene geçip takımını 3 puana taşımayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de kaybedilen derbide gördüğü kırmızı kartla oyunun gidişatını değiştiren Orkun'un, bu akşamki mücadeleye ekstra motive olduğu ve atacağı gollerle kötü hatıraları silmeyi istediği öğrenildi.
Beşiktaş'ın başında ligde çıktığı son 16 karşılaşmada sadece 1 mağlubiyet yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, 10 galibiyet, 5 beraberlikle 35 puan topladı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte tek yenilgisini Galatasaray'dan aldı.