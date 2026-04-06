2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 11 Haziran Perşembe günü, Mexico City Stadı'nda başlayacak ve 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde, toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.
Katılımcı sayısının artmasıyla Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
MEXICO CITY STADI TARİHE GEÇECEK
Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan 83 bin kişi kapasiteli Mexico City Stadı, Dünya Kupası tarihinde 3 kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat olarak tarihe geçecek.
Mexico City Stadı'nda daha önce 1970 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Sovyetler Birliği (0-0), 1986 Dünya Kupası'nın açılışında ise İtalya-Bulgaristan (1-1) maçları oynanmıştı.
Futbol tarihinin efsanelerinden Brezilyalı Pele'nin 1970'te kupayı kaldırdığı, Arjantinli Maradona'nın 1986'da "yüzyılın golü"nü attığı Mexico City Stadı, 2026 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Güney Afrika maçına ev sahipliği yapacak.
EN BÜYÜĞÜ DALLAS'TA, EN KÜÇÜĞÜ TORONTO'DA
Turnuvada 104 maç, ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak.
16 stat arasında en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da yer alıyor.
Ev sahibi ülkelerin turnuvada kullanılacak statları ve kapasiteleri şöyle:
ABD:
Dallas Stadı, Texas, 94.000
New York New Jersey Stadı, New Jersey, 82.500
Atlanta Stadı, Atlanta - Georgia, 75.000
Kansas City Stadı, Kansas City - Missouri, 73.000
Houston Stadı, Houston - Texas, 72.000
San Francisco Bay Area Stadı, Santa Clara- Kalifornia, 71.000
Los Angeles Stadı, Inglewood - Kalifornia, 70.000
Philadelphia Stadı, Philadelphia - Pennsylvania, 69.000
Seattle Stadı, Seattle - Washington, 69.000
Boston Stadı, Foxborough - Massachusetts, 65.000
Miami Stadı, Miami Gardens - Florida, 65.000
Kanada:
Toronto Stadı, Toronto, 45.000
BC Place Vancouver, Vancouver, 54.000
Meksika:
Mexico City Stadı, Mexico City, 83.000
Monterrey Stadı, Guadalupe, 53.500
Guadalajara Stadı, Zapopan, 48.000