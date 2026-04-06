Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Al Ittihad’da Youssef En Nesyri ile ayrılık kararı!
Giriş Tarihi: 7.04.2026 00:01

Al Ittihad’da Youssef En Nesyri ile ayrılık kararı!

Al Ittihad’ın Youssef En Nesyri ile ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

Al Ittihad’da Youssef En Nesyri ile ayrılık kararı!
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ittihad'ın devre arasında kadrosuna kattığı Youssef En Nesyri için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Al Ittihad'ın Fenerbahçe'den devre arasında transfer ettiği Youssef En Nesyri ile ilgili çarpıcı bir karar aldığı aktarıldı.

H24'ün haberine göre; Al Ittihad'ın Youssef En Nesyri'nin yerine alternatif arayışlarına girdiği kaydedildi.

Faslı santrfora yeni bir kulüp bulmak için harekete geçildiği belirtildi.

Youssef En Nesyri, devre arasında imza attığı Al Ittihad'da 10 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist üretti.

28 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Al Ittihad, Youssef En Nesyri transferi için Fenerbahçe'ye N'Golo Kante ve 15 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti.

Al Ittihad’da Youssef En Nesyri ile ayrılık kararı!
