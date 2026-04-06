Al Ittihad’da Youssef En Nesyri ile ayrılık kararı!

Al Ittihad'ın Fenerbahçe'den devre arasında transfer ettiği Youssef En Nesyri ile ilgili çarpıcı bir karar aldığı aktarıldı.
H24'ün haberine göre; Al Ittihad'ın Youssef En Nesyri'nin yerine alternatif arayışlarına girdiği kaydedildi.
Faslı santrfora yeni bir kulüp bulmak için harekete geçildiği belirtildi.
Youssef En Nesyri, devre arasında imza attığı Al Ittihad'da 10 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist üretti.