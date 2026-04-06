Giriş Tarihi: 6.04.2026

Almanya’da Kenan fırtınası

Almanya’da Kenan fırtınası
Bundesliga 2. Ligi'nde Schalke 04 forması giyen Kenan Karaman şov yapıyor. Evinde Karlsruher'i konuk eden Schalke mücadeleyi 1-0 kazanırken galibiyeti getiren golü 72. dakikada Türk oyuncu Kenan kaydetti. Milli futbolcu 28 maçta 11 gol ve 4 asistlik katkıya ulaştı. Kırmızı kart cezalısı olan Edin Dzeko ise kadroda yer almadı. Bu sonucun ardından Schalke 04, 55 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. 2022/23 sezonunda Beşiktaş forması da giyen 32 yaşındaki futbolcu bedelsiz olarak Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Almanya’da Kenan fırtınası
