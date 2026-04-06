Dualarımız seninle Lucescu

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, gece yarısı kalbindeki ritim bozukluğu artan ve26 Mart'ta oynanan Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçında Türkiye, Romanya'yı 1-0 mağlup etmiş, Lucescu milli takım kampında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Romanya Federasyonu ise 2 Nisan'da tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.