Fenerbahçe 7 maç sonra kalesini gole kapattı!

FENERBAHÇE, LİGDE 7 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, ligde 7 maç sonra gol yemedi. Son olarak 20'nci haftadaki Kocaelispor deplasmanında gol yemeyen sarı-lacivertliler daha sonra oynadığı Gençlerbirliği, Trabzonspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK karşılaşmalarında kalesinde gol gördü.

SARI-LACİVERTLİLER LİGDE BEŞİKTAŞ'I 2 MAÇTA DA MAĞLUP ETTİ

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Beşiktaş ile ligde oynadığı iki derbiyi de kazandı. Siyah-beyazlı ekibi, Süper Lig'in 28'inci haftasında 1-0 yenen Fenerbahçe, sezonun ilk devresinde deplasmandaki maçtan 3-2 galip ayrılmıştı.

CHERIF NET POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, Beşiktaş karşısında 2 net gol pozisyonundan yararlanamadı. 19 yaşındaki futbolcu, kaçan gollerden sonra taraftarın tepkisini çekti.

ASENSIO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'de Marco Asensio, 19'uncu dakikada Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Bir süre sahada tedavi uygulanan oyuncu, kısa süre kendini denedi. Maça devam edemeyen Asensio, 24'üncü dakikada yerini Fred'e bıraktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından Asensio'nun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Asensio'nun durumunun ciddi olmamasını umuyorum. İlk izlenim ciddi olmadığı yönünde. Yarın ya da bir sonraki gün 2'nci MR'ı çekince net bir izlenim olacak. İlk izlenim çok negatif değil. O olmazsa İsmail var, Fred var, Talisca 10 numara oynayabiliyor. Sakatlıklar işimizin bir parçası. Asensio bizim için çok önemli" sözlerini kullandı.