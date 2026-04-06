Göztepe – Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen maçların hakemlerini duyurdu.

Avrupa kupalarındaki maçlar nedeniyle ertelenen Göztepe – Galatasaray ve Rizespor – Samsunspor maçlarının hakemleri belli oldu.

Göztepe – Galatasaray maçında Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Esat Sancaktar üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir.

Rizespor – Samsunspor karşılaşmasına ise Atilla Karaoğlan atandı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Suat Güz yapacak. Ayberk Demirbaş, maçın dördüncü hakemi olacak.