Karagümrük 87’de güldü

ÇAYKUR Rizespor, ligin dibine demir atan Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi. İstanbul ekibi, 39'da Serginho'nun attığı golle soyunma odasına moralli gitti. Devreden sonra beraberlik için saldıran Rizespor, Augusto'nun ortasında ters bir dokunuş yapan Esgaio'nun kendi kalesini bulmasıyla eşitliği yakaladı. Son anlara girilirken Tiago Çukur'un asistini boş geçmeyen Babicka, 87'de Karagümrük'ü zafere taşıdı.