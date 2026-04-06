Giriş Tarihi: 6.04.2026 21:56 Son Güncelleme: 6.04.2026 22:07

Kocaelispor – Başakşehir maçında kazanan çıkmadı!

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, Başakşehir'i konuk etti. Turka Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta Ali Yılmaz düdük çaldı. Müsabaka 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir 44, Kocaelispor ise 34 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Operi'nin soldan orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada Keita'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Agyei'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

45. dakikada soldan kullanılan kornerde Opoku'nun kafa vuruşunun ardından altıpas içinde topla buluşan Kemen'in şutunda, savunmada Smolcic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

55. dakikada Ömer Ali Şahiner'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Shomurodov'un ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.

59. dakikada Shomurodov'un pasıyla topla buluşan Selke'nin ceza sahasından dönerek yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

65. dakikada Kemen'in sağdan ortasında savunmadan seken topa gelişene vuran Operi'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

71. dakikada Kemen'in arka direğe yaptığı ortada Shomurodov'un gelişene vurduğu topu, kaleci Serhat Öztaşdelen çizgiden çıkardı.

81. dakikada Agyei'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Churlinov'un zayıf şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

90+5. dakikada Can Keleş'in pasıyla topla buluşan Rivas'ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.

Karşılaşma golsüz berabere bitti.

