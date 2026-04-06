Mircea Lucescu’nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Milli takım antrenmanı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve Cuma günü Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nde kalp krizi geçiren tecrübeli spor adamı Mircea Lucescu'nun sağlık durumu hakkında Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete açıklamalar yaptı.

80 yaşındaki usta teknik adamın sağlık durumu hakkında konuşan Bakan Rogobete, teknik direktörün rahatsızlığının nasıl gelişeceği konusunda yorum yapmaktan kaçınsa da, sağlık durumundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, "Maalesef durumu kritik. Elimdeki ve kamuoyuna açıkça söyleyebileceğim bilgi şu; yoğun bakımda, durumu kritik ve son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan durumu kötüleşti" dedi.

Lucescu'nun rahatsızlığının seyrine ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Bakan, "Tıbbi teşhis hakkında yorum yapmak veya tahminde bulunmak benim için zor," diyerek teknik direktörün yoğun bakımda tedavi gördüğünü sözlerine ekledi.

Bükreş Üniversitesi Acil Hastanesi'nin resmi açıklamasına göre ise, Mircea Lucescu'nun durumu Pazar gecesi kötüleşti.

Hastane yetkilileri, hastanın Cumartesi akşamından beri tekrarlayan kalp ritim bozukluğu atakları geçirdiğini ve bu ataklara ilk müdahalenin kardiyoloji bölümünün acil ekibi tarafından yapıldığını açıkladı. Ancak Pazar gecesi, kalp ritim bozuklukları şiddetlendiği ve tedaviye yanıt vermez hale geldiği; bu da acil olarak yoğun bakım ünitesine nakledilmeyi gerektirdiği açıklandı.