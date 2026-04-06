Nuri Şahin: Her Türk’ün hayali Dünya Kupası’nda oynamak!

Bir gazetecinin "Bugün de iyi performans sergileyen futbolcunuz Yusuf Sarı'nın Dünya Kupası öncesi A Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrılacağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Şahin, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın daha önce Yusuf ile çalıştığını ve onu iyi tanıdığını bildirdi.

Kendisinin Yusuf'tan daha fazlasını beklediğini belirten Şahin, "Gol, istatistik, asist gibi konularda Yusuf'un yükselmesi lazım. Bunu kendisi de iyi biliyor. Bugün iyi oynadı ama maç kazandıracak... Maç kazandırırsa, gol atarsa, asist yaparsa, eminim Montella hocam kaliteli oyuncuları Dünya Kupası'na götürmek isteyecektir. Zaten geniş havuzda diğer oyuncularımız gibi Yusuf da var. Her Türk'ün hayali Dünya Kupası'nda oynamak. Benim de hayalimdi ama nasip olmadı." diye konuştu.