Giriş Tarihi: 7.04.2026 00:34 Son Güncelleme: 7.04.2026 00:35

Ozan Kabak imzayı atıyor! Anlaşma sağlanmak üzere

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim’da forma giyen Ozan Kabak için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

  • ABONE OL

Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'da kariyerini sürdüren Ozan Kabak ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı öne sürüldü.

Ozan Kabak ile Hoffenheim arasında sözleşme uzatma görüşmelerinde sona yaklaşıldığı belirtildi.

Sky DE'nin haberine göre; Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği aktarıldı.

Ozan Kabak ile Hoffenheim arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesinin beklendiği kaydedildi.

Ozan Kabak ile Hoffenheim arasındaki anlaşmanın 2030 yılına kadar olacağı ifade edildi.

Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim'da 20 maçta forma giydi ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

26 yaşındaki stoperin mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Ozan Kabak'ın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz