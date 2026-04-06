Ozan Kabak imzayı atıyor! Anlaşma sağlanmak üzere

Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'da kariyerini sürdüren Ozan Kabak ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı öne sürüldü.
Ozan Kabak ile Hoffenheim arasında sözleşme uzatma görüşmelerinde sona yaklaşıldığı belirtildi.
Sky DE'nin haberine göre; Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği aktarıldı.
Ozan Kabak ile Hoffenheim arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesinin beklendiği kaydedildi.
Ozan Kabak ile Hoffenheim arasındaki anlaşmanın 2030 yılına kadar olacağı ifade edildi.
Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim'da 20 maçta forma giydi ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.