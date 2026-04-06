Sahada acı ölüm

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Ampute Futbol Süper Ligi karşılaşmasında dün acı bir olay yaşandı. Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü'nün deplasmanda Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştığı maç 1-1 devam ederken müsabakanın 17. dakikasında mola esnasında hakemlere su ikram eden konuk takımın hocası Mustafa Bebe, bir anda yere yığıldı. Kalp masajı uygulanan Bebe, kısa süreliğine kendine geldi ancak yeniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 62 yaşındaki teknik adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hakem, vefatın ardından karşılaşmayı tatil etti.