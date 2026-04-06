Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor'da Emirhan Başyiğit'ten kötü haber!
Giriş Tarihi: 6.04.2026 18:49

Sivasspor'da Emirhan Başyiğit'ten kötü haber!

Sivasspor'da Esenler Erokspor maçında sakatlanan Emirhan Başyiğit'in durumu netlik kazandı.

  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un dün Esenler Erokspor ile oynadığı maçta sakatlanan Emirhan Başyiğit'in omuz başında çökme kırığı tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Emirhan Başyiğit'in maçta sağ omuz ekleminin çıktığı ve kendiliğinden yerine oturduğu belirtilerek, "Oyuncunun yapılan kontroller sonucunda sağ omuz başında çökme kırığı ve anterior labrum yırtığı tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup rehabilitasyon süreci yakından takip edilmektedir." denildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz