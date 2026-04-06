TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig play-off tarihleri belli oldu!

1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'in play-off tarihleri netleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, final müsabakalarının oynanacağı yerler daha sonra ilan edilecek.
Trendyol 1. Lig play-off takvimi:
Birinci tur: 7 Mayıs 2026 Perşembe
İkinci tur birinci maç: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
İkinci tur ikinci maç: 15 Mayıs 2026 Cuma
Final: 22 Mayıs 2026 Cuma
2. Lig play-off takvimi:
Birinci tur birinci maçlar: 30 Nisan 2026 Perşembe
Birinci tur ikinci maçlar: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
Kırmızı grup final: 9 Mayıs 2026 Cumartesi
Beyaz grup final: 10 Mayıs 2026 Pazar
3. Lig play-off takvimi:
Birinci grup ve ikinci grup birinci tur birinci maçlar: 23 Nisan 2026 Perşembe
Üçüncü grup ve dördüncü grup birinci tur birinci maçlar: 24 Nisan 2026 Cuma
Birinci grup ve ikinci grup birinci tur ikinci maçlar: 27 Nisan 2026 Pazartesi
Üçüncü grup ve dördüncü grup birinci tur ikinci maçlar: 28 Nisan 2026 Salı
İkinci tur birinci maçlar: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
İkinci tur ikinci maçlar: 8 Mayıs 2026 Cuma
Birinci ve ikinci grup finali: 14 Mayıs 2026 Perşembe
Üçüncü ve dördüncü grup finali: 15 Mayıs 2026 Cuma
