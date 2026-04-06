TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig play-off tarihleri belli oldu!

1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'in play-off tarihleri netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, final müsabakalarının oynanacağı yerler daha sonra ilan edilecek.

Trendyol 1. Lig play-off takvimi:

Birinci tur: 7 Mayıs 2026 Perşembe

İkinci tur birinci maç: 11 Mayıs 2026 Pazartesi

İkinci tur ikinci maç: 15 Mayıs 2026 Cuma

Final: 22 Mayıs 2026 Cuma

2. Lig play-off takvimi:

Birinci tur birinci maçlar: 30 Nisan 2026 Perşembe

Birinci tur ikinci maçlar: 4 Mayıs 2026 Pazartesi

Kırmızı grup final: 9 Mayıs 2026 Cumartesi

Beyaz grup final: 10 Mayıs 2026 Pazar

3. Lig play-off takvimi:

Birinci grup ve ikinci grup birinci tur birinci maçlar: 23 Nisan 2026 Perşembe

Üçüncü grup ve dördüncü grup birinci tur birinci maçlar: 24 Nisan 2026 Cuma

Birinci grup ve ikinci grup birinci tur ikinci maçlar: 27 Nisan 2026 Pazartesi

Üçüncü grup ve dördüncü grup birinci tur ikinci maçlar: 28 Nisan 2026 Salı

İkinci tur birinci maçlar: 4 Mayıs 2026 Pazartesi

İkinci tur ikinci maçlar: 8 Mayıs 2026 Cuma

Birinci ve ikinci grup finali: 14 Mayıs 2026 Perşembe

Üçüncü ve dördüncü grup finali: 15 Mayıs 2026 Cuma

Final müsabakalarının oynanacağı sahalar ilerleyen günlerde ilan edilecek.