UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlayacak
Giriş Tarihi: 6.04.2026 10:32

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın start verecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde yarın ve 8 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma oynanacak.

Bu turda rövanş maçları, 14-15 Nisan'da yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

"Devler Ligi"nde tamamı TSİ 22.00'de oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

8 Nisan Çarşamba:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)

