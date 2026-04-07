Asensio, Kayseri maçında yok!

Beşiktaş derbisinin 22. dakikasında dizine darbe alan Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, devam edip kendini denedi ama 24. dakikada yerini Fred'e bırakmak zorunda kaldı. Dizinde oluşan ödem nedeniyle maç sonrası MR'a giremeyen İspanyol futbolcunun, 7 ila 10 gün arasında takımdan uzak kalması beklenirken, cumartesi günü Kayserispor'a karşı oynayamayacak. Asensio bu sezon kas problemi nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde 4-0 kazanılan Brann maçında forma giyememişti. Tecrübeli on numara şu ana kadar 37 maçta 13 gol- 14 asistlik performans ortaya koydu.