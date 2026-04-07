Bandırmaspor - Sarıyer maçında gol yok!

1. Lig 34. hafta maçında Bandırmaspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 bitti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 52, Sarıyer 43 puana yükseldi.
Ligde gelecek hafta Bandırmaspor, Bodrum FK'ye konuk olacak. Sarıyer, Hatayspor'u ağırlayacak.
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Fall (Dk. 79 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 46 Ndongala), Muhammed Gümüşkaya, Abdulkadir Parmak (Dk. 37 Amaral), Kerim Alıcı (Dk. 80 Oğuz Ceylan), Badji (Dk. 80 Mucahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba
SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Eşref Korkmazoğlu, Traore (Dk. 71 Hasan Yeşilyurt), Dembele (Dk. 90 Ömer Bayram), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Oğuzhan Yılmaz, Poko (Dk. 90 Aytaç Kara), Camara (Dk. 80 Enver Kulasın), Silva, Eze (Dk. 80 Batuhan Kör)
Sarı kartlar: Dk. 7 Abdulkadir Parmak (Bandırmaspor), Dk. 65 Eşref Korkmazoğlu (SMS Grup Sarıyer)