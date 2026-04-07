Çaykur Rizespor’dan Adedire Mebude açıklaması!

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da yönetim kurulu üyesi ve sağlık işleri sorumlusu Prof. Dr. Hasan Türüt, Adedire Mebude'nin sakatlığı hakkında bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, "İskoçya Milli Takımı'nda sakatlığı nedeniyle son maçta oynamayan oyuncumuz Adedire Emmanuel Oluwatofunmi Awokoya-Mebude'nin yapılan muayene ve MR tetikleri sonucunda sol diz kapağı tendonunda patellar tendinit tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Türüt, tedavisine devam edilen futbolcuya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.