Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çorum FK ile Bodrum FK puanları paylaştı!
Giriş Tarihi: 7.04.2026 22:26 Son Güncelleme: 7.04.2026 22:47

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

1. Lig'in 34. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Sipay Bodrum FK ile kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik skorla berabere bitti ve taraflar puanları paylaştı.

Çorum FK'de Thiam, karşılaşmanın 84. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Serdar Osman Akarsu, Kadir Akıllı

Arca Çorum FK: İbrahim Sehic, Attamah, Yusuf Erdoğan, Aleksic (Dk. 68 Oğuz Gürbulak), Pedrinho (Dk. 81 Ferhat Yazgan), Arda Hilmi Şengül, Fredy, Samudio (Dk. 74 Thiam), Üzeyir Ergün (Dk. 74 Kerem Kalafat), Erkan Kaş, Burak Çoban

Sipay Bodrum FK: Sousa, Brazao (Dk. 90+3 Mert Yılmaz), İmeri, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan, Hotic (Dk. 18 Ege Bilsel), Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Ali Habeşoğlu (Dk. 79 Osman Haqi), Seferi

Goller: Dk. 10 Burak Çoban (Arca Çorum FK), Dk. 26 Brazao (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 87 Attamah, Dk. 90+5 Yusuf Erdoğan (Çorum FK), Dk. 90+3 İmeri (Bodrum FK)

