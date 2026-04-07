Galatasaray’ın kaderi İzmir’de belli olur!

MURAT ÖZBOSTAN: Ligde sona geliyoruz. Puanlar yakınlaştı. Heyecan yüksek. Kalan maçlara bakarsanız ne düşünüyorsunuz? İpi kim göğüsleyecek? Ve neden?

GÜRCAN BİLGİÇ: Dengeleri bozan en önemli gelişme, Osimhen'in sakatlanması oldu. Her şey G.Saray'ın istediği gibi gidiyordu ama bir anda sihrini kaybetti. Kalan 6 hafta çok şeylere gebe. Düşünsenize F.Bahçe, G.Saray'ı yenerse ikili averajlar gündeme gelecek, puan puana olurlarsa G.Saray üçüncü olacak. Hafta hafta bakacağız ama ligin kararı 26 Nisan'daki derbide verilir. Kazanan şampiyon olur.

BÜLENT TİMURLENK: Osimhen örneğinde gördüğümüz üzere, kilit bir oyuncusunu kaybeden bir takım, sallanıyor. Dolayısıyla kalan haftalarda öncelikle ideal 11'ini sahaya yollayabilen bir adım önde olacak. G.Saray'ın çok kötü futbol oynadığı Trabzon'un ardından İzmir'de ya 3 puanı alması lazım ya da 3 puanı alması lazım. İpler hâlâ Okan Buruk'un elinde. Bir mağlubiyet ile de psikolojik üstünlük rakiplere geçmez. F.Bahçe'de Asensio'nun durumu mühim. Trabzonspor ise bu sezon ilk kez kazandığı derbinin ardından Beşiktaş derbisine kadar kayıpsız gitmeli. G.Saray-F.Bahçe müsabakası çok şeyi netleştirecek ama tekrar altını çiziyorum, bir sakatlık ya da bir kırmızı kart bile bazen oyunun kaderine etki edebiliyor. Ve elbette basiretsiz Türk hakemliğinin kalan haftalarda nasıl maç yöneteceği de önemli.

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray, Trabzon'da kaybedince şampiyonluk kartları masada yeniden dağıtıldı. Direksiyonda hâlâ G.Saray oturuyor. Başta Okan Buruk sonra da oyuncular kalan maçları İstanbul'daki Liverpool maçlarında ortaya koyduğu ciddiyetle oynarsa ipi rahatlıkla göğüslerler. Diğer takımlar puan olarak yaklaştı, heyecan arttı. 3 takımın da kalan haftalarda hata yapma lüksü yok. G.Saray, şampiyonluk yarışında klasik %51'lik şansını sürdürüyor.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Şu anda avantaj hâlâ Galatasaray'ın elinde. Yarın eksik maçını tamamlayacak. Eğer bu maçı kazanırsa bana göre çok büyük ölçüde şampiyonluğa yaklaşmış olur. Aksi bir neticede de müthiş bir finiş izleyebiliriz. F.Bahçe'nin Trabzon'a göre, Galatasaray derbisi hariç kolay maçları var. Trabzon kadrosu ne olursa olsun kısıtlı ve de zor deplasmanları var. G.Saray işi bitirirse, ikincilik konusunda Fenerbahçe'yi daha önde görüyorum.



4-6-0 SİSTEMİ BİLE İCARDİ'DEN İYİ!



ÖZBOSTAN: Galatasaray kalan maçlarında İcardi ile yola devam etmeli mi?

BİLGİÇ: G.Saray santrfor takımı. O yüzden Okan hocanın İcardi'den vazgeçeceğini düşünmüyorum. Buradaki problem, oyuncunun G.Saray'dan vazgeçmesi.

TİMURLENK: İcardi, İzmir'de oynamamalı. Kanatlar Lang ve Sane olacaksa önde Barış, Trabzon'da iyi olmayan Lang dinlenecekse önde Sallai olmalı. 4-6-0 bile İcardi'nin ruh haline baktığımızda daha mantıklı bir tercih gibi görünüyor.

TÜZEMEN: Trabzon'da hangi G.Saraylı oyuncu çok iyi oynadı da İcardi için kötü oynadı diyelim? Milli takım dönüşleri kötü sonuçlar için bahanedir. Profesyonellik ciddiyet gerektirir. Okan hoca ve oyuncuları (Barış'ı bir kenara ayırıyorum), yenilgiyi hak ettiler. Okan hoca dersine iyi çalışmıyor. Liverpool maçında elinden sakatlanan ve Trabzon'a kadar, milli takımında 1 dakika oynamayan Lang'ı 11 başlatmak akıl tutulması. Oysa Sallai sağ açık, Barış sol açık oynayabilirdi. Boey sağ bek, Singo da orta alanda dinamizm kazandırırdı.

ÜRÜNDÜL: Okan Buruk'un, Trabzon maçından sonra İcardi ile 11'de başlama şansı kalmadı. Çünkü İcardi'yi her oynattığında, fiziki düşüşten dolayı eleştiriler alıyordu. Artık Göztepe maçında İcardi'yi oynatmaya cesarat edemez.



KAPRİS YOK, ÇOK ÇALIŞMAK VAR



ÖZBOSTAN: Trabzonspor, Galatasaray'ı yenerek "Biz de varız" dedi. Fatih Tekke mütevazi bir kadro ile bunu nasıl başardı?

BİLGİÇ: Mütevazı kadro ve iyi kaleci-iyi santrfor, takımı buraya getirdi. Fatih Tekke büyük takımlara karşı ilk kez kazandı. Bunu hakem kararlarına rağmen yaptı. F.Bahçe'ye yenilen oyuncularını, stattaki taraftarlarına alkışlatmayı başardı. İki rakibi birbiriyle oynayacak, bu çok önemli bir fırsat. En kötü, Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını da yakalayabilir.

TİMURLENK: Futbolun yazılı olmayan basit kuralı, atanın ve tutanın iyi olacak. Onuachu'nun attıkları ortada, Uğurcan sonrası da Onana tecrübesinde bir kaleciyi kiralık olarak da olsa bulmak piyango gibi. Takımda şöhreti futbolundan önde koşan, kapris yapacak kimse yok. G.Saray maçı da gösterdi ki Fatih Tekke takımını çok iyi çalıştırıyor. Fizik olarak hazır olmayan hiçbir takımı motivasyon konuşmasıyla sahaya süremezsiniz. Bu kadronun maliyetinden alınabilecek en iyi performans budur.

TÜZEMEN: Trabzonspor şampiyonluk yarışı içindeyse tamamen G.Saray ve F.Bahçe'nin sayesinde! Mütevazı kadrosu ile Fatih Tekke önemli işlere imza attı ama bir gerçek var ki iki takım hem Avrupa'da hem kupada kıran kırana maçlar oynarken Trabzon, sadece lig-kupada boy gösterdi. İstanbul'un iki ekibinin maçlardaki zafiyetlerini Trabzon iyi değerlendirdi. Tekke ve öğrencileri, G.Saray'ı hak ederek yendikleri gibi sonuna kadar yarışın içinde olacaklardır.

ÜRÜNDÜL: Öncelikle Fatih Tekke'nin arkasında Başkan Ertuğrul Doğan sağlam durdu. Ama bunun yanında taraftar da inandı. Bazı alınan kötü sonuçlara rağmen teknik direktöre bir baskı yapılmadı. Fatih Tekke bugüne kadar elindeki malzeme ile en iyisini yapmaya çalıştı. Takımın Galatasaray maçında gösterdiği mücadele gücü ve taktik disiplin de çok önemliydi. Bir özel paragraf Onuachu'ya açmak istiyorum. O güçlü fiziğini bu kadar estetik kullanması takdire layıktı. Bir de her futbolcu görevini yaptı. Çok uzun zaman sonra iyi bir Ozan Tufan seyretmek beni sevindirdi.



KURAL 'UZAKSAN ÇALMA' DİYOR



ÖZBOSTAN: Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki penaltı kararı gündeme oturdu. Eski hakemler bile ikiye ayrıldı. Ne diyorsunuz? Sizce penaltı mı?

BİLGİÇ: En çok şaşırdığım, pozisyona uzak olmasına rağmen Yasin Kol'un tereddütsüz penaltı demesi ve daha büyük sürpriz VAR'ın devreye girmemesi. Yıllardır F.Bahçe'nin yaşadığı buydu çünkü. Tam tutacakken hakem kararlarıyla aşağı çekildiler. Pozisyon net penaltı. Yoruma açık olmasının nedeni, ceza sahası dışında başlaması. IFAB kararlarını yorumlayanlar, pozisyonun devam ettiğini savunuyor.

TİMURLENK: Eski hakemlerin ikiye ayrılmaları hiç mühim değil. Bence faul gibi görünen pozisyon ceza sahası dışında ve Beşiktaşlı oyuncunun önce topa müdahalesi var. Memlekette 15 tane eski hakem dijital medyada reyting için yeri geliyor, inanmadığı şeyleri de söylüyorlar. Ortada böyle bir etkileşim hastalığı olduğu sürece futbolseverin referans olarak kimseyi almaması lazım. Herkesin iki gözü, bir de vicdanı kendisine yeter!

TÜZEMEN: TV'de yorum yapan eski hakemler artık hakemleri enine boyuna eleştirmeyi bıraksınlar. Neden mi? F.Bahçe-Beşiktaş maçında kimine göre skandal, kimine göre normal bir penaltı yaşandı. Mustafa Çulcu, Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Fırat Aydınus ve Deniz Ateş Bitnel penaltı için 'skandal' yorumunu yaptı. TFF Başkanı'ndan yedikleri fırça ile şirazeleri kayan 'meşhur trio' Bülent Yıldırım, Bahattin Duran, Deniz Çoban ile hayatında FIFA kokartı takmayan eski polis Bünyamin Gezer ve İngiliz Mark Clattenburg; 'doğru karar' yorumunu yaptı. Birbirleri ile anlaşamayanlar, hakemleri neden eleştiriyor?

ÜRÜNDÜL: Bizde dünyada eşi benzeri olmayan olumsuz futbol iklimi var. Bir defa eleştiriler çok ağır oluyor. Eski hakemler bu pozisyonda görüş ayrılığına düştü. Ben buna kendime göre bir yorum getireceğim. Şu anda FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina. UEFA Hakem Komitesi Başkanı ise Roberto Rosetti. Daha eskiden başka isimler vardı. Hepsinin hakemlere dikkatle üzerlerinde durmaları gereken genel bir tavsiyesi vardır: "Pozisyona çok uzaksanız, bulunduğunuz durumda her açıyı süzemiyorsanız, o anki kanaatinize göre penaltı çalmayın" der. Yasin Kol'a sorsanız, 'Ben son darbeyi gördüm. Hatta bu yüzden hem penaltı hem de sarı kart verdim' diyecek. Ama topa teması görmedi!