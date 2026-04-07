Göztepe’de Galatasaray maçı öncesi 2 eksik!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Süper Lig'de 27 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 46 puanla 5. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı Galatasaray sahasında 3-1 kazanmıştı.

İzmir temsilcisinde Bokele kart cezalısı olduğu için maç görev yapamayacak. Sarı-kırmızılılarda, sakatlığı bulunan kaptan İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır maçta forma giyemeyecek.