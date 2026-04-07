Hakem eğitmenlerine göre penaltı doğru!

Derbinin ardından, karşılaşmanın kaderini belirleyen penaltı pozisyonu gündemi belirledi. MHK'nın Portekizli hakem eğitmenleri Joao Capela ve Vitor Melo Pereira,
söz konusu pozisyonu detaylı şekilde değerlendirdi. Portekizli eğitmenlerin, Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltının IFAB kurallarına uygun olduğu görüşünde birleştiği öğrenildi. Değerlendirmede, faulün ceza sahası dışında başladığı ancak ceza sahası içinde devam ettiği,
bu nedenle penaltı kararının doğru olduğu ifade edildi. Maçın hakemi Yasin Kol'un da olumlu not aldığı belirtildi.