Kayserispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 29'uncu haftada sahasında konuk edeceği Fenerbahçe karşılaşmasının bilet fiyatlarını duyurdu.

11 Nisan Cumartesi günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri 3 bin 38 TL ile 6 bin 38 TL arasında değişirken, misafir tribün biletleri ise 3 bin 838 TL'den satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kayserisporumuzun Süper Lig 2025-2026 Sezonu 29'uncu haftasında 11 Nisan Cumartesi saat 20.00'de Fenerbahçe ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından saat 11.00'de satışa çıkıyor. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 24 saat dahil tüm ev sahibi ve misafir takım biletleri ile 2025/2026 Sezonu Kayserispor kombineleri transfere kapalı olacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır. Maça gidemeyecek taraftarlar, kombinelerini Kayserispor Kulübü'ne devredebilir.

Kayserispor Kulübü biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig taraftar kartları hariç tüm Passo Taraftar kartları ile satın alabilecektir. Fenerbahçe logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir. Fenerbahçe misafir tribün biletleri daha sonra satışa sunulacaktır."