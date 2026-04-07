Kayserispor’da, Fenerbahçe mesaisi

Giriş Tarihi: 7.04.2026 17:10 Son Güncelleme: 7.04.2026 17:11

DHA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 29'uncu haftada sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5'e 2 pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından sona erdi.

