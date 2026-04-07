Manisa FK, Pendikspor’u 2 golle devirdi! Seriye son verdi...

1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Atko Grup Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Geçen hafta deplasmanda 60 puanı silinen Adana Demirspor'a mağlup olarak sürpriz yapan Manisa ekibi, 3 maçlık yenilgi serisine son verdi. Manisa FK'nın gollerini 5'inci dakikada Diony ve 90+6'ncı dakikada Enes attı. Bu skorla Manisa FK puanını 46 yaptı. Play-Off yarışındaki Atko Grup Pendikspor 57 puanda kaldı.

5'inci dakikada Manisa FK öne geçti. Yasin'in ceza sahasının soluna gönderdiği uzun pası alan Lindseth, sol çaprazda önüne aldığı topu, Diony'e verdi. Topa gelişine sağ ayağının dışıyla vuran Diony'nin şutunda kaleci Deniz müdahale ettiği topu altından kaçırdı ve ev sahibi öne geçti: 1-0.

22'nci dakikada ev sahibinde orta daireden atılan derin pasa hareketlenen Osman, rakip savunmanın kademe hatasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kalesini terk eden Deniz, çok iyi bir zamanlamayla kendi yarı alanının ortasına kadar çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

37'nci dakikada Vedat'ın orta alana gönderdiği uzun topu Diony kafayla arkaya aşırttı. Savunma arkasına o topla hareketlenen Osman, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Deniz'den topu kurtaran Osman'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş, kaleyi bulamadı ve direkt dışarı çıktı.

60'ıncı dakikada ceza sahasının sağına doğru verilen pası alan Osman, solundan kale önüne hareketlenen Lindseth'i gördü. Lindseth'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşu, kaleci Deniz ayağıyla çıkardı.

82'nci dakikada Denic sol çaprazdan taşıdığı topu, ceza sahası içinde Bekir ile ver kaç yaptı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Denic'in sol ayağıyla şutunu kaleci Vedat kurtardı. Seken top tekrar Bekir'in önüne düştü bu kez sağ ayağıyla deneyen Bekir'in şutunda top kaleci Vedat'ın üzerinden boş kaleye yöneldi. Defansta Yasin araya girerek, kale çizgisinden mutlak golü çıkardı.

90+6'ncı dakikada Enes Kiprit'in attığı çalımın ardından sol çaprazdan sert şutunda sağ köşeye yönelen top ağlarla buluşup skoru belirledi: 2-0.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Hakan Ülker, Enes Biroğlu, Mehmet Ali Vardar

MANİSA FK: Vedat - Ayberk, Herelle, Yasin, Umut Erdem, Cissokho, Yunus Emre Dursun (Dk. 68 Ahmet), Vargas (Dk. 90+5 Ada), Lindseth, Osman (Dk. 77 Enes Kiprit), Diony

ATKO GRUP PENDİKSPOR: Deniz - Erdem (Dk. 67 Kitsiou), Berkay, Soldo, Furkan (Dk. 78 Mesut), Hakan, Bekir, Wilks, Hamza (Dk. 78 Harris), Denic, Görkem

GOLLER: Dk. 5 Diony, 90+6 Enes Kiprit (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Yunus Emre Dursun, Yasin (Manisa FK), Bekir, Mesut (Atko Grup Pendikspor)