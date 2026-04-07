‘Mircea Lucescu’nun durumu kötüleşti’

Milli takım antrenmanı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınan Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, 80 yaşındaki teknik adamla ilgili bilgi verdi. Rogobete, "Maalesef durumu kritik. Elimdeki ve kamuoyuna açıkça söyleyebileceğim bilgi şu; yoğun bakımda, durumu kritik ve son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan durumu kötüleşti.
Tıbbi teşhis hakkında yorum yapmak veya tahminde bulunmak benim için zor" ifadelerini kullandı.