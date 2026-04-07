Mircea Lucescu’nun son durumu hakkında açıklama!

Giriş Tarihi: 7.04.2026 17:15

Bir süre önce kalp krizi geçiren ve hastanede yoğun bakımda olan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapıldı.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun son durumu belli oldu. 80 yaşındaki futbol adamı için Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Mircea Lucescu, bugün kapsamlı bir tomografi taramasından geçirildi. Hastayı tedavi eden doktorlar durumu ayrıntılı olarak incelemiş ve aileye bilgi vermiştir. Tomografi incelemesinde çok sayıda iskemik serebral inme belirtisi ve pulmoner tromboemboli odakları saptanmıştır; Lucescu, hastanedeki multidisipliner ekibin sıkı gözetimi altında kalacaktır." denildi.

Öte yandan Rumen basınında yer alan haberlerde, Lucescu'nun çoklu felç geçirdiği ve kendisinde pulmoner tromboemboli odakları olduğu ifade edildi.

