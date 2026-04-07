Giriş Tarihi: 7.04.2026 13:58 Son Güncelleme: 7.04.2026 14:34

Son dakika haber: Beşiktaş'a Wilfred Ndidi'den kötü haber!

Son dakika haber: Süper Lig devi Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı.

Son dakika haber: Beşiktaş’a Wilfred Ndidi’den kötü haber!
Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Ndidi'nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı ifade edildi.

A Spor'da yer alan habere göre Ndidi, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Tecrübeli oyuncu, sarı kart cezası sebebiyle Antalyaspor maçında da forma giyemeyecekti.

NE OLDU?

Tecrübeli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği için oyuna devam edememişti.

Son dakika haber: Beşiktaş'a Wilfred Ndidi'den kötü haber!
