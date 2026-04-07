SON DAKİKA | Mircea Lucescu hayatını kaybetti!

SÜPER LİG DEVLERİNDEN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI

Beşiktaş Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Eski teknik direktörümüz, 100. yılımızdaki şampiyonluğumuzun mimarı Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Seni hiçbir zaman unutmayacağız Lucescu, huzur içinde uyu. Elveda Luce." notunu düştü.

Galatasaray'ın paylaşımında ise "Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda da takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mircea Lucescu'nun ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Lucescu." ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor: "Bir dönem A Millî Futbol Takımımızın da Teknik Direktörlüğünü yapan Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Lucescu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

Türkiye Futbol Federasyonu: "A Millî Takımımızın ve Romanya Millî Takımının eski teknik direktörü Mircea Lucescu, kalbiyle ilgili yaşadığı bir dizi rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. 34 yaşında başladığı antrenörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında 3. sırada yer alan Rumen çalıştırıcı, ülkemizde görev yaptığı dönemde Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Süper Kupa'yı ve 2001/02 sezonunda Süper Lig Şampiyonluğunu kazandı, ertesi sezon da Beşiktaş'ın kuruluşunun 100. yılında siyah-beyazlı ekibi Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı. Ülkesi Romanya'da ve İtalya'da çeşitli takımlarda görev yapan, Ukrayna ve Rusya'da da çalışan Rumen teknik adam, 2017-2019 yılları arasında A Millî Takımımızın teknik direktörlüğünü üstlendi."

"Oyuncu jenerasyonunu gençleştirme ve yeni isimleri millî takıma kazandırma konularında önemli çalışmalar yapan Mircea Lucescu, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden kadromuzdaki oyunculardan İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Müldür ve Zeki Çelik'e ilk kez A Millî formayla şans veren teknik direktör oldu. 2024 yılından bu yana Romanya Millî Takımı'nda ikinci dönemini geçiren Rumen çalıştırıcı, sağlık durumu iyi olmamasına rağmen Türkiye ile Romanya arasında 26 Mart'ta İstanbul'da oynanan 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında rakip takımın başında sahaya çıkmıştı. Mircea Lucescu, bu karşılaşmayla millî takımlar düzeyindeki en yaşlı aktif teknik direktör ünvanını kazanmıştı. Rumen çalıştırıcı, Romanya'nın Slovakya ile 31 Mart'ta oynayacağı özel maç öncesinde takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, taburcu olacağı gün kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtir; ailesine, yakınlarına, Romanya Futbol Federasyonu ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine başsağlığı dileriz. Sayın Mircea Lucescu'nun Türk futboluna gerek millî takım gerekse kulüp düzeyinde yapmış olduğu katkılar hiçbir zaman unutulmayacak ve daima övgüyle anılacaktır."



RAZVAN BURLEANU: ROMANYA VE DÜNYA FUTBOLU İÇİN KARA BİR GÜN

Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ise, "Romanya ve dünya futbolu için kara bir gün. Varlığının her saniyesini futbol için yaşamış bir insanı kaybettik. Mircea Lucescu sadece bir teknik direktör değil, nesiller boyu futbolcular için bir hayat öğretmeniydi. Bu sporu hayattaki her şeyden daha çok seven bir insandı ve futbolumuz üzerindeki etkisi ölçülemez. Bu zor anlarda düşüncelerimiz yaslı ailesiyle birlikte. Onun dersleri, zarafeti ve asla yeri doldurulamayacak büyük bir boşluk bizlerle kalacak. Yıldızlar arasında huzurla uyu, Sayın Lucescu" diye konuştu.

Ülkemizde A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Lucescu, kariyerinde sayısız başarı ve onlarca kupa kazandı. Mircea Lucescu'nun anısına önümüzdeki hafta oynanacak Romanya Süper Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Kadınlar Süper Ligi maçları öncesinde saygı duruşu yapılacağı bildirilirken, yeni milli takım teknik direktörünün belirlenme sürecinin belirsiz bir süreliğine askıya alındığı açıklandı.