Takım İcardi’den umudunu kesti

Osimhen'in olmadığı bir maçta daha G.Saray puan kaybederken, yerine oynayan İcardi, Trabzon'da döküldü. Hareketsiz kalan ve topla çok az buluşan Arjantinli yıldız, tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. Sarı-kırmızılı oyuncular da takım arkadaşları İcardi'nin performansından memnun değil. Trabzonspor yenilgisinin ardından aralarında durum değerlendirmesinde bulunan oyuncular, "Osimhen'e çok alıştık. Osimhen sahada olduğunda önde baskı ve presle sonuç alıyoruz. İcardi, Osimhen değil ve İcardi ile aynı oyunu oynayamıyoruz. İcardi en önde olduğunda daha çok geri koşuyoruz ve Osimhenli oyunu arıyoruz" ifadelerini kullandı. Nijeryalı golcünün yokluğuna rağmen aynı oyun planında ısrar eden teknik direktör Okan Buruk'un, Göztepe maçında yapacağı tercihler merak konusu. Liverpool maçında kolu kırılan tecrübeli golcünün, Fenerbahçe derbisine yetişmesi planlanıyor.



TOPU BİLE GÖREMEDİ!

İcardi'nin oyun içindeki etkisizliği istatistiklere de yansıdı. 90 dakika sahada kalan Arjantinli, sadece 11 kez topla buluşurken ondan daha az topla buluşan isim 2 dakika süre alan ve 2 kez ayağına top gelen Ahmed Kutucu oldu.

ERTELEME MAÇI ALPER AKARSU'NUN

SÜPER Lig'in 27. hafta erteleme maçında G.Saray'ın yarın Göztepe ile İzmir'de oynayacağı müsabakayı yönetecek hakem belli oldu. TFF'den yapılan duyuruya göre; Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Alper Akarsu düdük çalacak. Öte yandan ertelenen diğer karşılaşmada Ç.Rizespor, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Bu mücadelede Atilla Karaoğlan görev alacak.