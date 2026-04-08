18 kulüp istedi!

Yabancı futbolcu sayısı ülke futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon için 10+4 olarak uygulanacağını açıkladığı yabancı kuralında geri adım attı... Süper Lig'de yer alan 18 kulübün de ortak talebini masaya yatıran TFF, bu sezon uygulanan 12+2 kuralını gelecek sene de devam ettirme yönünde karar aldı.
Süper Lig kulüpleri, A takım listesine bu sezon 2'si 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olmak üzere 14 yabancı yazabiliyordu. Gelecek sezon ise bu kural, 14 yabancının en az 4'ünün 2004 doğumlu olması şeklinde uygulanacaktı. Şimdi ise 14 yabancının 2'sinin 2004 sonrasında doğmuş olması şartı getirildi.
Federasyonun, alınacak ve gönderilecek futbolcular konusunda takımları zor durumda bırakmamak ve FIFA'da olan dosyalarda kulüplerin zarar görmemesi için sezon sonuna bırakmadan şimdiden bu adımı attığı, resmi açıklamanın kısa sürede yapılacağı ifade edildi.