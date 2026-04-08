Asensio yok 2 plan var!

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığı, teknik heyeti alternatif arayışına itti. Beşiktaş derbisinde daha ilk yarım saat dolmadan oyundan çıkmak zorunda kalan İspanyol yıldızın, cumartesi günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında forma giymesi beklenmiyor. Kadıköy'deki Rizespor karşılaşması için durumu ise belirsizliğini koruyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, Asensio'nun yokluğunda iki farklı senaryo üzerinde duruyor.

A PLANI: DERBİDE OLDUĞU GİBİ FRED

Tedesco, Fred'i daha ofansif bir rolde değerlendirmeye hazırlanıyor. Brezilyalı oyuncunun 10 numara pozisyonunda görev alması en güçlü ihtimal. Orta sahadaki dengeyi bozmak istemeyen teknik heyet, Guendouzi-Kante ikilisinin derbideki performansından oldukça memnun. Bu nedenle sistemin merkezine dokunmadan çözüm üretmek hedefleniyor. Beşiktaş derbisinde de Asensio çıkınca yerine Fred girmişti.

B PLANI: TALİSCA MERKEZE, CHERİF İLERİYE

Alternatif senaryoda ise Sidiki Cherif'in forvete geçmesi, Anderson Talisca'nın ise doğal pozisyonu olan 10 numarada görev alması planlanıyor. Bu varyasyon, hücum hattında daha direkt ve fizik gücü yüksek bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Samandıra'da hafta boyunca yapılacak antrenmanlar belirleyici olacak. Teknik ekibe yakın kaynaklara göre Fred, ilk plan için önde görünüyor.

