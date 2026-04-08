Batman Petrolspor, 1. Lig’e yükseldi!

2. Lig'in 35. haftasında Batman Petrolspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanında sahaya çıktı. 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu'ndaki maçı kazanan taraf 3-2'lik skorla Batman Petrolspor oldu.
Batman Petrolspor'un gollerini 7. dakikada Kerim Frei, 78. dakikada Buğra Çağıran ve 90+4. dakikada Emir Alagöz kaydetti. Sincan Belediyesi Ankaraspor'da fileleri 41. dakikada Şahin Fıstıkcı ile 69. dakikada Samet Gündüz havalandırdı.
Sincan Belediyesi Ankaraspor'da Serkan Köse, 63. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından Batman Petrolspor puanını 79'a yükseltti. Sincan Belediyesi Ankaraspor ise 48 puanda kaldı.
Batman Petrolspor, 2. Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Batman Petrolspor gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.